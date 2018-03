Snoop Dogg: „Neva Left“

Anzeige

Das Foto auf „Neva Left“ hat 25 Jahre auf dem Buckel, viele Samples klingen wohlbekannt und Snoop Doggs Rap-Stil mag den Zenit gefühlte 250 000 Joints hinter sich haben: Dieser Nostalgie-Trip, bei dem jeder Song offenbar an eine Karrierephase oder einen Stil erinnern soll, macht trotzdem Spaß. Zumal Gäste wie Rick Rock, Redman, Method Man oder Teena Marie (!) das Ganze nach Oldschool-Klassentreffen klingen lassen. Explosiv ist aber nur KRS-One in „Let Us Begin“, dem einzigen Song zur eskalierenden Lage in der USBlack-Community.

Musikalisch am spannendsten ist der Einfluss der kanadischen Rap-Jazzer BadBadNotGood auf „Lavender“. Westcoast-Routinier Snoop beschränkt sich ansonsten auf Dicke-Hose-Nummern nach dem Motto „Ich war nie weg, das ist mein Revier“. (Empire) jpk

