Softlan-Rock stattGossenpoesie

Anzeige

Wanda hält in ihrem Lauf, weder Stromschlag noch Erwartungsdruck auf: Und so kommt das dritte Album der fünf Rocker aus Wien punktgenau, bevor die triumphalen Tourneen, das großartige Debüt „Amore“ (2014) und der Pausenfüller „Bussi“ (2015) verblassen. Aber das ABER muss man hier groß schreiben: Wandas frisch gepresstes drittes Werk „Niente“ ist zwar nicht nichts, aber doch überwiegend eine herbe Enttäuschung. Klar, Michael Wandas partygegerbter Gesang ist immer noch ein Lichtblick in der Welle all der sensiblen Deutsch-Poeten. Aber die Produktion badet seine Stimme zu oft in Softlan. Und porentiefe Reinheit schadet nun mal dem Straßenköter-Image.

Auch in den Texten vermisst man die fiebrige Lebensintensität, die abgründigen, sehnsuchtsvollen Bilder im Feierwahn, die selten gewordene Gossenpoesie. Stattdessen schon im Eröffnungsstück Zeilen wie „Im Regen ziehst dich aus / Stehst du drauf / Das Leben groovt, yeah!“ und der Refrain „Heiter, heiter / Immer weiter / Lache ich mehr und mehr“. Schade, dass Österreich nicht zur Fußball-WM fährt, einen plakativeren Song für Pseudoeuphorie haben auch die Bourani-Foster-Giesingers nicht drauf.

Okay, auf „Niente“ ist nicht alles schlecht. „Colombo“, „Ich sterbe“ und „0043“ können sich hören lassen, genau wie die chansonhafte Ballade „Ein letztes Wienerlied“ (trotz gefühliger Streicher). Aber die „Weiter, weiter“-Plattitüden dominieren leider. Schad’drum! (Vertigo) jpk