Stagnation aufhöchstem Niveau

Dem ewigen Etikett „Ex-Sänger von Led Zeppelin“ ist Robert Plant eigentlich längst entwachsen: Schließlich hat der 69-Jährige mit „Carry On“ nun zwei Solo-Studioalben mehr veröffentlicht als einst mit seinem legendären Rock-Quartett. Und die letzten drei „Mighty ReArranger“ (2005), „Band Of Joy“ (2010) und „Lullaby And… The Ceaseless Roars“ (2014) waren absolute Meilensteine, innovativ und traditionsbewusst zugleich. Und da ist das mit Grammys überhäufte Duo-Werk „Raising Sand“ (2007) mit Bluegrass-Königin Alison Krauss nicht einmal mitgerechnet. „Carry On“ trägt die kreative Flamme dieser großartigen Platten durchaus weiter, wirkt aber wie ein Luftholen zwischendurch. Das mag am generell eher ruhigen Grundton der elf Songs liegen. Oder an der stilistischen Reduktion auf die reinen Folkbluesqualitäten, die Plant seit „Led Zeppelin III“ kultiviert und hier sehr dezent wieder einmal mit musikalischen Arabesken, vornehmlich über orientalische Saiteninstrumente und Gesangslinien, anreichert. Das hat zwar enorme Qualität – wofür auch die schon beim Vorgänger glänzende Begleitband The Sensational Space Shifters um Justin Adams, Liam Tyson und Juldeh Camara verantwortlich ist. Aber trotz sinnlichem Brodeln in den Texturen und Plants Gesang wirkt das Werk insgesamt eine Spur zu entspannt. Eine glorreiche Ausnahme wie „Bluebirds Over The Mountain“ mit Pretenders-Sängerin Chrissie Hynde unterstreicht diesen Eindruck nur. (Nonesuch Records) jpk

Unsere Note:

4 Sterne von 6 Sternen (Muntermacher)