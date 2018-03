Status Quo: "The Last Night Of The Electrics"

Anzeige Unsere Note: 2 Sterne von 6 Sternen (Mächtig Mies) (6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia) Anzeige Zur Startseite Anzeige

Es war die erste Tour der unverwüstlichen Boogie-Maschine, die ohne ihren Gründer und Kopf Rick Parfitt stattfand. Der konnte nach einem schweren Herzinfarkt nicht mehr mitspielen. Seine Bandkollegen ahnten nicht, als sie am 11. Dezember 2016 auf die Bühne der O2-Arena in London traten, dass Parfitt zwei Wochen später tot sein würde. Das Album dokumentiert jedoch, welche Bedeutung der Gitarrist für „Status Quo“ hatte. Sein Ersatzmann Ritchie Malone macht seine Sache fraglos gut, die DreiAkkorde-Dampframme geht vom traditionellen Start-Song „Caroline“ bis zum Mega-Hit „Rocking All Over The World“ ordentlich – wenn auch ohne Überraschungen – nach vorne. Aber Parfitts Stimme fehlt an allen Ecken und Enden. Ein Album für Sammler, mehr leider nicht. (Ear) bjz