Sterile Klanghülle ohne Seele

In den USA werden Dreamcar schon als neue Supergruppe gefeiert: Kein Wunder, verbergen sich dahinter doch die virtuosen Instrumentalisten vonNo Doubt (Drummer Adrian Young, Bassist Tony Kanal, Gitarrist/Keyboarder Tim Dumont),die sich mit Davey Havok, Frontmann der einstigen Hardcore-Truppe AFI, zusammengetan haben. Beide Seiten verbindet das Faible für britische Bands der 80er Jahre, die nervös-quengligen Postpunk mit einer reizvoll glatten Kommerzhülle überzogen. Man denkt an The Cure, New Order oder Duran Duran. Und so punkten Dreamcar mit wuchtigem Breitwand-Sound – dunkel pulsierende Bässe, perkussiv zuckende Keyboards, messerscharf abgezirkelte Trommelfolgen, kantig klirrende Gitarren. Dazu singt Havok mit einer dandyhaften hymnischen Eleganz, die David Bowie als Vorbild nicht verleugnen mag – ohne ihm freilich nahezukommen. Denn Dreamcar sind derart poliert und gefällig, dass ihre Musik wirkt wie die schale Koketterie mit einem Lebensgefühl, das sie nicht verkörpern. Auch düster Texte über die Verg#nglichkeit von Liebe ("After I Confessed"), die Unmöglichkeit von Nähe („Born To Lie"), eine tragische Amour fou („Ever Lonely“) oder Zynismen wie „Alle Jungs, die gute Narben zurücklassen“ („On The Charts“) klingen bei Dreamcar nicht fies, sondern strahlend wie Arena-Pop. Keine Spur von der Kälte, der Angst und der< Entfremdung, die in den 80ern unterschwellig den Ton in der Popmusik angab. Dreamcar kennen solche Emotionen nicht. (Sony) gespi

Unsere Note:

3 Sterne von 6 Sternen (Mittelmäßig)