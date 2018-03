Stilistische Achterbahnfahrt

Anzeige

Die Zeiten, als die Editors wie eine Nachfolgeorganisation der New-Wave-Rockikonen Joy Division klangen, sind schön länger vorbei. Klar, der abgründige Bariton von Sänger Tom Smith erinnert immer noch an Ian Curtis, und eine gewisse Düsternis prägt auch das sechste Studioalbum der Band aus Birmingham. „Violence“ heißt es, und klingt – wie die Band selbst befindet – oft dann brutal, gewalttätig und gewaltig, wenn die elektronischen Soundelemente richtig von der Leine gelassen werden.

Mit Electro-Krachern

Dafür sorgt der experimentierfreudige Soundtüftler Blanck Mass, der vor allem den besten Song der Platte, „Hallelujah (So Low)“, richtig krachen lässt. Ansonsten verblüffen die Editors etwa im Titelsong oder „Magazine“ auch mit fluffigen House-Pop-Sounds, die altgediente Fans wenig begeistern dürften. Wobei sie wesentlich geschmackssicherer eingesetzt werden als auf den jüngsten Platten von Coldplay oder Mumford & Sons. Das klingt dann gern mal wie eine hörbarere Variante von U2s Electro-Overkill-Sound auf „Zooropa“ (1993). Der technisch aufgebrezelte Sound von The Edge, dem Gitarristen der vier Iren, lässt regelmäßig grüßen. Gesanglich geht es vereinzelt sogar Richtung Genesis („Darkness At The Door“). Dann wieder erinnern die Editors an die heutigen Black Keys oder Hot Chip.

Die Kontraste zwischen den Indie-Rockhymnen und den technoideren Songs machen den Hauptreiz dieser überaus eingängigen Platte aus. So ergeben die neun Songs eine sehr unterhaltsame, 43-minütige Achterbahnfahrt. Und die zahlreichen 80er-Jahre-Klangzitate machen das Werk sowohl für altgediente Pophörer als auch für junge Fans von Drangsal und Co. interessant. (PIAS) jpk