Terry Hoax: „Thrill“

Wo sind nur all die Jahre hin? 1992 katapultierten sich Terry Hoax mit dem Depeche-ModeCover „Policy Of Truth“ auf der formidablen Platte „Freedom Circus“ auf die deutsche RockBildfläche. Ein eigener Sound, irgendwo zwischen Grunge und Mainstream. Dutzende kraftstrotzende Konzerte, drei Folge-Alben und eine zwölfjährige Abstinenz (1996 bis 2008) später haben die Hannoveraner ihr Feuer wieder gefunden. Das über Crowdfunding finanzierte „Thrill“ fängt den energiegeladenen Live-Sound von Sänger Perau & Co. fast besser ein als ihre Platten in den 90ern. „Inbetween“ rockt geradeaus nach vorne, und die Single „Shining“ ist eine klassische Terry-Hoax-Midtempo-Nummer, die vor allem von Peraus charakteristischer Stimme lebt. In Würde gealtert! (Crestwoord Records) alex

Unsere Note:

4 Sterne von 6 Sternen (Muntermacher)