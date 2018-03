The Dream Syndicate:„How Did I Find Myself Here?“

Anzeige

Also der gut elfminütige Titelsong „How Did I Find Myself Here?“ erinnert in seiner psychedelischen Art an die alten Pink Floyd, als David Gilmour und Roger Waters sich auf „Ummagumma“ noch von bunten Drogenträumen trieben ließen. Immer aber, wenn Songwriter, Gitarrist und The-DreamSyndicate-Sänger Steve Wynn seine Stimme erhebt, stehen auch die guten alten Doors, Velvet Underground, The Stooges und andere im Raum. Wir sprechen hier nicht von einer neumodischen Kopie-Band, nein: The Dream Syndicate, 1989 aufgelöst, feiern mit ihrem neuen Album ein recht fulminantes Comeback, das zwar nicht wirklich Neues offenbart, wohl aber, dass man diese Band vollkommen zu Unrecht lange nicht auf dem Schirm hatte. (Anti) dms

Unsere Note:

4 Sterne von 6 Sternen (Muntermacher)