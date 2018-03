The Script: "Freedom Child"

Anzeige

Eigentlich hätte das Album der dreiköpfigen Band The Script ruhig schon eher erscheinen können. Die Männer aus Dublin, allen voran der fast 38-jährige Sänger Daniel O’Donoghue, präsentieren mit ihren überwiegend im Uptempo gehaltenen Nummern 14 Gute-Laune-Wohlfühl-Hits, die zu lauen Sommer- abenden passen. O’Donoghe, der Stevie Wonder zum Vorbild hat, überzeugt nach überstandener Stimmband-OP durchweg – sei es in der Ballade „Arms Open“, den Rap-Einlagen in „Divided States“, oder beim temporeichen Rest, worunter auch der schon bekannte Hit „Rain“ fällt. In die Texte packen die Iren Alltagsthemen, in denen sich jeder wiederfinden dürfte. Die längere Auszeit scheint gut getan zu haben. Somit schnüren sie ein erfreulich stimmiges Gesamtpaket. (Sony Music) akd

Unsere Note:

5 Sterne von 6 Sternen (Megamäßig)