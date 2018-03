The Waterboys: "Out Of All This Blue"

Anzeige

Was eine neue Partnerin und die erste Vaterschaft so alles bewirken kann: Nach seiner Hochzeit mit der japanischen GenitalKünstlerin Megumi Igarashi sprudelt die Kreativität aus Mike Scott geradeso heraus und das Ergebnis ist ein Doppel-Album samt einer Bonus-CD mit weiteren Spielereien. Diese Fülle passt auch zum Sound der von Liebes-Oden geprägten Scheibe, die sogar mit Hip-Hop und Disco experimentiert sowie den immer schon unter der WaterboysOberfläche lauerenden R&B in den Vordergrund schiebt. Bei dieser ungezügelten Explosion ist naturgemäß auch jede Menge Ausschuss vorhanden, der Fans der ersten Stunde an die Fremdscham-Grenze treiben wird. Doch diese neue Lebenslust steht Scott insgesamt eigentlich ganz gut. (BMG) th