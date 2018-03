The White Buffalo:„Darkest Darks,Lightest Lights“

Anzeige

In Schubladen ließ sich Jake Smith, die große Stimme des Weißen Büffels, noch nie gerne stecken. Dunkler Folk, Soul mit Country-Anstrich, breitwandiges Geschichten-Erzählen oder geradliniger Rock – die Grauzonen sind das Metier des Frontmanns, dem die Haltung eines Johnny Cash plus eine Portion zusätzliche Empathie nachgesagt wird. Für das sechste Album versuchte Smith nun, die Live-Atmosphäre seiner Gigs im Studio zu konservieren und die Aufnahmen in einem Rutsch durchzuspielen. Ecken und Kanten sind daher gewollt und geben der bislang wohl härtesten Scheibe neben den Electro-Einsprengseln die raue Oberfläche, die Jake Smiths-Mörder-Organ nur angemessen ist. (Warner) th