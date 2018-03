Total entspannt aus der Pause

Anzeige

Die Geschichte ähnelt dem Comeback der Beginner im Vorjahr: Nur dass „Flash“, die dritte Platte der Hamburger BlödelRap-Altmeister Fünf Sterne Deluxe nach 17 Jahren Pause, nicht halb so polarisiert wie „Advanced Chemistry“ (2016) von Jan Delay und Co. Unerfreulicher ist: Sie ist auch nur halb so gut. Denn während sich die Beginner um Hits, Relevanz und Zeitgemäßheit bemühen, treten die Sterne um das einstige Duo Das Bo und Tobi Tobsen auf Albumlänge die eigene Lässigkeit breit wie Kaugummi. „So ’ne Musik“ grüßt laut Wobei das durchaus schmackhaft sein kann, weil die Mittvierziger ihr Comeback einfach souverän, unaufgeregt und ohne Selbstüberschätzung abfeiern. Natürlich haben die Hamburger Kollegen von Deichkind in der 17-jährigen Deluxe-Pause in Sachen Beats, Raps und Reime so ziemlich alles schon geliefert, womit „Flash jetzt aufwartet. Und der Grundton des neuen Werks variiert größtenteils nur die tiefenentspannte, basslastige Atmosphäre aus Deichkinds „So ’ne Musik. Trotzdem hören sich die 20 Tracks gut durch, weil die Haltung grundsympathisch rüberkommt und man doch mal überrascht wird – etwa vom Donald-Duck-Sample in „Beatboxrocker“. Oder der Tatsache, dass die prozessfreudigen Herren von Kraftwerk die „Boing Bumm Taschack“-Hommage „Moin Bumm Tschack“ durchgehen lassen.

Übrigens sind Fünf Sterne Deluxe jetzt fast wirklich ein Quintett: Denn der Landauer Popakademie-Absolvent, Rapper und Beatboxer Luis Baltes (alias Luis Laserpower) leiht Das Bo, Tobi Tobsen, DJ Kuhlmann und Mastermind Marcnesium in fünf Songs seine Stimme. Etwa bei der etwas angestrengt entspannten „Summertime“-Hommage „Das Feeling ist sensational“. Aber selbst in eher schlichten Songs wie diesem, haut das Bo sensationell sarkastische Zeilen raus wie „Trump ist raus und verwirklicht seinen Traum / Er macht ’n eigenen Friseursalon auf / Ho! Er nennt ihn U.S. Haar / In 2017 dem Summer of Love.“ Sag’ noch einer, deutscher Rap hätte keine Visionen mehr. (Warner) jpk

