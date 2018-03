Totgesagte leben länger

Anzeige

Zuletzt machte Marilyn Manson vor allem durch einen unterirdischen Auftritt in Wacken, den öffentlichen Streit mit Justin Bieber und eine verunglückte Kletterpartie auf der Bühnendekoration von sich reden, was abgesagte Konzerte und enttäuschte Fans nach sich zog. Für viele Beobachter der letzte Beweis, dass vom einstigen Eltern-Schreck Nummer eins nichts mehr zu erwarten ist. Doch mit „Heaven Upside Down“ meldet sich Brian Warner in der Maske seines Alter ego erstaunlich munter zurück und macht deutlich, dass seine Relevanz keinesfalls nur noch auf die einer alten PopIkone auf irgendwelchen Billig-T-Shirts beschränkt ist, wie das Bubi Bieber vermutete. Zwar ist das mittlerweile zehnte Album Mansons nun auch nicht der große Wurf, und angesichts des derzeit wahren Horrors in den USA kann diese Kunstfigur in der Rolle des unflätigen Werte-Verneiners schon lange keinen Sittenwächter mehr hinter dem Ofen hervor locken. Aber zumindest hält die neue Scheibe das Niveau ihres Vorgängers „The Pale Emperor“ und geht in Sachen Druck und Leidenschaft sogar noch einen Schritt nach vorne – was angesichts des vorherigen Outputs zumindest wieder etwas Hoffnung macht. Dazu dürfte auch Gitarrist und Keyboarder Tyler Bates, der sich erneut einige Meriten als konsequenter Produzent verdient, seinen Teil beigetragen haben. Auf „Heaven Upside Down“ klingt Manson zwischen den bekannten Industrial-Riffs, Lärm-Attacken, Electro-Fitzeln und dem Glam-Rock des balladeskeren zweiten Teils des Albums nämlich wieder deutlich vielschichtiger und experimentierfreudiger als zuletzt. Dass ihm das in seinen Texten weniger gelingt und dort meist nur die alten Klischees bedient werden – geschenkt! Denn vielleicht ist diese Scheibe immerhin ein Anfang für ein würdiges Spätwerk eines einst genrebildenden Entertainers. (Universal) th

Unsere Note:

4 Sterne von 6 Sternen (Muntermacher)