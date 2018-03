Turbonegro: "Rock 'n' Roll Machine"

Anzeige

Genau zwanzig Jahre ist es her, dass Turbonegro mit „Apocalypse Dudes“ die Punkrock-Welt in echten Aufruhr versetzten. Ein fantastisches Album, legendäre Konzerte, eine Turbojugend in fast jeder Kleinstadt. Wer über diese tollen, wilden Zeiten nachdenkt, den macht es schon ein wenig traurig, dass die Norweger 2018 zu ihrer eigenen Coverband degeneriert sind. „Rock ’n’ Roll Machine“ ist leider eintönig, kläglich, ja an manchen Stellen sogar richtiggehend peinlich. „Part III“ zum Beispiel klingt ähnlich lustlos, als wenn sich Kiss und AC/DC nach durchgezechter Nacht im Studio treffen würden. Die einstige skandinavische Rock-’n’-Roll-Maschine stottert so erheblich, dass die naheliegendste Lösung der Schrottplatz wäre. (Scandinavian Leather/Burger/Universal) alex