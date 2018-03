Walter Trout: „We’re AllIn This Together“

Anzeige

Viele Bluesmusiker vom Format eines Walter Trout gibt es nicht mehr. Das kann man allein an der Gästeliste ersehen, die sein Kollaborationsalbum „We’re All In This Together“ schon vorm Hören spektakulär macht. Den 66-jährigen Sänger und Gitarristen unterstützen Ikonen wie John Mayall, Edgar Winter, Charlie Musselwhite oder Randy Bachman (Bachman–Turner Overdrive). Aber auch die aktuelle Bluesrock-Stars Warren Haynes, Eric Gales und Joe Bonamassa, der zum Schluss im Titelsong ein wahres Gitarrenfeuerwerk abfackelt. Es gibt songdienlichere Gastspiele unter den 14 mit grandioser Dynamik produzierten Nummern, die vor Spielfreude nur so glühen. Kein Wunder, schüttelt Trout mit diesem Projekt die Tristesse der von schweren Krankheiten geprägten letzten Jahre ab. (Mascot) jpk

Unsere Note:

5 Sterne von 6 Sternen (Megamäßig)