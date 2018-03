Weekend:„Keiner ist gestorben“

Anzeige

Weekend greift auf seiner Platte zu radikaler Ehrlichkeit, indem er selbstironisch als Gegner der idealisierten Welt seiner RapperKollegen auftritt. Seine Ansichten sind zwar erfrischend, aber recht schnell auserzählt und zeigen, warum andere Künstler seines Genres so dick auftragen: Spannend ist das Album nicht. Er benutzt dieselben Bilder: Geld, Nutten, Koks, Gewalt und Macht. Nur mit dem Unterschied, dass er betont , nichts davon zu haben. Besser wären auch ehrliche Themen gewesen. Die Musik ist eher zum Wippen als Zuhören bestimmt, das Album bietet weder pure Lebenslust, neue Systemkritik oder gar Lösungen an. Bei so einem Comeback glaubt man, dass Weekend „die letzten zwei Jahre nur mit Netflix gechillt“ hat. (Chimperator) aspar

Unsere Note:

3 Sterne von 6 Sternen (Mittelmäßig)