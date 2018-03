Willy Astor: „The SoundsOf Islands – Guitar“

Anzeige

Nördlich von Bayern kennen die meisten Willy Astor nur als Musikkabarettisten, der virtuos Worte verdreht. Und eventuell noch als Urheber diverser FCBayern-Hymnen. Dabei hat der Münchner seit 1996 nun schon neun Platten mit dem rein musikalischen Projekt „The Sound Of Islands“ veröffentlicht. Das konnte auch mal kosmisch-technoid klingen, oder zuletzt (2015) sinfonisch. Generell gilt: Wenn Astor die nichthumoristischen Saiten aufzieht, weiß er als Gitarrist genau, was er tut. Und liefert klanglich absolute Wertarbeit. Aber wenn man in kleiner Besetzung musikalisch von Inselparadiesen träumt, mit Flamenco-, Bossa und Weltmusikelementen, ist die Grenze zum „Guitarra Mágica“-Kitsch nicht weit. Astor und Co. überschreiten sie aber nur selten. (Donnerwetter) jpk

Unsere Note:

3 Sterne von 6 Sternen (Mittelmäßig)