Wolf Alice:„Visions Of A Life“

Anzeige

Auf echte Überraschungen wartet man in der aktuellen Musikszene leider meist vergebens. Umso erfreulicher ist es, dass es noch welche gibt. „Visions Of A Life“ heißt eine solche. Das zweite Album der vierköpfigen britischen Indie-Rockband Wolf Alice macht einfach Spaß. Die Gruppe rund um Sängerin Ellie Rowsell präsentiert ein energiegeladenes Werk mit zwölf Titeln, die Atmosphäre schaffen, – und die von soften Synthie-Beats bis zu hartem Rock alles bieten. Im Vereinigten Königreich sind die vier Musiker, die sich 2012 zusammentaten, zu Recht bekannt. Mit ihrem Debütalbum belegten sie den zweiten Platz der britischen Albumcharts. In Deutschland gelten sie noch als Geheimtipp. Hoffentlich nicht mehr lange. Das wäre höchst verdient. (Dirty Hit) akd

Unsere Note:

5 Sterne von 6 Sternen (Megamäßig)