Anzeige

Und noch eine Supergruppe am Start: Stewart Copeland, (Schlagzeuger, The Police), Mark King (Bassist, Level 42), Adrian Belew (Gitarrist, King Crimson, David Bowie, Frank Zappa, Talking Heads) und der italienische Keyboarder Vittorio Cosma haben sich 15 Tage lang in einem Mailänder Tonstudio zusammengesetzt und es musikalisch einfach laufen lassen. Das selbst verpasste Attribut namens „Progressive Punk Rock“ passt gar nicht mal schlecht.

Das Album ist ganz wunderbar aus der Zeit gefallen, schert sich nicht um irgendwelche Marktgesetze – und ist einfach aufregend anders. Mit deutlich hörbarem Spaß am Frickeln haben sie eine geniale Schnittmenge ihres bisherigen Schaffens gebildet.

Copeland trommelt sich mit grandiosem Groove durch vertrackte Beats, steuert launigen Sprechgesang bei, zu dem Mark King den melodiösen Kontrapunkt setzt und seinen dicken Daumen je nach Bedarf über die Bass-Saiten donnert oder streicht. Adrian Belews Progrock-Parts veredelt Vittorio Cosma durch filigrane Akkord-Arbeit. Langweilig wird diese Produktion zu keiner Sekunde. Da klingen fast gradlinige Popsongs („Summer’s Coming“) neben Progrock-Kleinoden („Sweet Angels“), lupenreine Jazz-Nummern („Amaka Pipa“) neben instrumentalen Wettrennen („Spin This“). Gizmodrome ist eine musikalische W undertüte. Nicht nebenbei laufenlassen. Hinsetzen, zuhören, genießen! (Ear Music) bjz