Yusuf/Cat Stevens:„The Laughing Apple“

Mit 69 klingt Steven Demetre Georgiou wieder so, wie es sich seine Fans ersehnen – wie sein erstes Alter Ego Cat Stevens. Sogar der Produzent der Mega-Erfolge Anfang der 70er ist auf seinem 15. Studioalbum „The Laughing Apple“ mit an Bord: Ex-YardbirdsBassist Paul Samwell-Smith. Der lässt diese wunderbar warme Stimme hoch über dem transparenten, sparsam instrumentierten Sound thronen. Und die ersten Nummern „Blackness Of The Night“ oder „See What Love Did To Me“, könnten auf Klassikeralben wie „Tea For The Tillerman“ zumindest mithalten. Dass der 1978 zum Islam konvertierte Sänger seinen Rockstarnamen wieder auf dem Cover zulässt, ist schon ein Zeichen. Dass Yusuf Islam fast nur über Frieden, Liebe und richtige Prioritäten („Grandsons“) singt, auch. Gerade jetzt. (Decca) jpk

Unsere Note:

4 Sterne von 6 Sternen (Muntermacher)