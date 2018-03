Zurück zu den Country-Wurzeln

Anzeige

Schon „Week Without You“ plätschert eher belanglos vor sich hin. Auch „Miss You So Much“ und „I Would Die For You“, zwei Balladen an ihren Lover Liam Hemsworth, hinterlassen wenig Eindruck. Erst „Thinkin’“ mit seinem vertrackten Funk-Rhythmus und das folkig-düstere „Bad Mood“ lassen wieder aufhorchen. Der Gesamteindruck bleibt dennoch lethargisch, melancholisch, fast antriebslos. Ein paar mehr Höhen, wie etwa in „Love Someone“, hätten dem Album ganz gutgetan. (Sony) dir

Unsere Note:

4 Sterne von 6 Sternen (Muntermacher)

(6 Sterne - Musikmythos; 5 Sterne - Megamäßig; 4 Sterne - Muntermacher; 3 Sterne - Mittelmäßig; 2 Sterne - Mächtig mies; 1 Stern - Mama Mia)