Zwei von Millionen: "Zwei von Millionen"

Oh wie schön, die Neue Deutsche Welle lebt weiter – frischer und mit aktuellen Themen natürlich. Der Dresdner Felix Räuber (Polarkreis 18) und die Südpfälzerin Eva Croissant sind Zwei von Millionen – und dahinter steckt zudem die Singer/ Songwriterin Jovanka von Wilsdorf aus Berlin. Der erste Song auf dem Album, „Mensch aus Glas“, gibt das Thema des Albums vor: Menschsein im Zeitalter von „Leben 2.0“ – so der zweite Titel auf dem Album mit 13 tollen Songs plus einem Bonus- Mix. Die Stücke gravieren sich gleich tief ein, man bekommt sie nicht mehr aus dem Ohr. Elektropop und Akustik- Sängerin vereint: Diese beiden Stimmen ergeben einen perfekten Zweiklang und ein vielversprechendes Projekt (Universal). miro

Unsere Note:

4 Sterne von 6 Sternen (Muntermacher)