Am Ende der Aufstieg?

Kaiserslautern.Die Serie hält: Dem 1. FC Kaiserslautern ist in der 3. Fußball-Liga auch der fünfte Sieg nacheinander gelungen. Beim FC Bayern München II feierte die Mannschaft der Stunde am Samstag einen 3:1 (1:1)-Erfolg. Ein solcher Erfolgslauf gelang den Pfälzern zuletzt 2009 in der 2. Liga – am Ende der Saison stand der Aufstieg in die Bundesliga.

„Spielerisch war nicht alles überzeugend“, resümierte Coach Boris Schommers. „Aber die Mannschaft hat dann eben über Kampf und Leidenschaft das Spiel gewonnen.“ Unterstützt wurden sie dabei von den rund 3000 mitgereisten Anhängern, die das Duell im Grünwalder Stadion zum Lauterer Heimspiel machten. „Das war wieder genial, das war ja wieder ein Heimspiel“, sagte Christian Kühlwetter. „Einfach überragend, dass so viele mitkommen. Da ziehe ich meinen Hut.“

Das kaum für möglich gehaltene Comeback der Lauterer im Aufstiegsrennen ist nun greifbar. Vor nur sechs Wochen belegte der viermalige deutsche Meister nach dem Fehlstart einen Abstiegsplatz, die Stimmung war im Keller, die Mannschaft verunsichert. Und nun? Kaiserslautern ist bereits Neunter und hat die Spitzenplätze im Visier. dpa

