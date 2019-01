Aufregung um möglichen Einstieg des Russen Ponomarev beim FCK

Kaiserslautern.Spekulationen über einen Einstieg des russischen Geschäftsmannes Mikhail Ponomarev haben beim finanziell angeschlagenen Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern für Unruhe gesorgt. Nach Medienberichten am Donnerstag soll der Präsident und Investor des Drittliga-Rivalen KFC Uerdingen an so einem Engagement beim viermaligen Deutschen Meister Interesse haben.

Ponomarev selbst dementierte das Gerücht eines möglichen Einstiegs und bestritt, bereits eine Absichtserklärung unterzeichnet zu haben. "Da ist nichts dran. Das sind nur Gerüchte", sagte der Unternehmer der Düsseldorfer "Rheinischen Post" am Donnerstag. "Ich kann und werde es nicht kommentieren. Das ist Thema des Aufsichtsrates", erklärte Lautern-Geschäftsführer Martin Bader auf dpa-Nachfrage. Dem FCK fehlen derzeit rund zwölf Millionen Euro, um die Lizenz für die kommende Spielzeit zu sichern.

Nach den Medienberichten soll Ponomarev bereit sein, bis zu 30 Millionen Euro in die 2018 gegründete FCK GmbH & Co. KGaA zu investieren. Doch bis zu welchem Grad Ponomarev überhaupt in Kaiserslautern investieren und Einfluss nehmen kann, wird von den Regularien des DFB vorgegeben, die ein zu großes Mitspracherecht eines Investors bei mehreren Vereinen verbieten.

Seit Sommer 2016 steht der 43-Jährige Ponomarev an der Spitze des KFC Uerdingen und hält dort 97,5 Prozent der Anteile an der Fußball GmbH. Über einen möglicher Einstieg des Russen soll auch im Aufsichtsrat der Pfälzer Uneinigkeit herrschen. Nach "SWR-Informationen" hat sich im fünfköpfigen Gremium bereits eine Mehrheit gegen den Aufsichtsratsvorsitzenden Patrick Banf gebildet. Über den Banf ist bekannt, dass er zu mächtigen Großinvestoren kritisch gegenübersteht.

Die Unruhen und Machtproben innerhalb des Vereins nehmen damit weiter kein Ende. Bereits am 22. Dezember wurde Vereinsvorstand Rainer Keßler nach Differenzen mit der Geschäftsführung vom Aufsichtsrat abberufen. Ein Nachfolger soll bis Ende Januar präsentiert werden.

"Die Vereine, die ihre Probleme hinter verschlossenen Türen diskutieren sind meist erfolgreicher. Es ist schade, dass das nun wieder öffentlich diskutiert und darüber spekuliert wird", betonte Bader. "Das lenkt vom sportlichen ab und kostet uns leider zu viel Aufmerksamkeit. Was wir uns aber eigentlich nicht leisten können."

Parallel zum Einstieg möglicher Investoren prüfen die Lauterer weitere Alternativen, um die Finanzlücke von rund 12 Millionen Euro zu schließen. Finanzchef Michael Klatt beschäftigt sich sowohl mit der Auflage einer neuen Fan-Anleihe als auch einer Zwischenfinanzierung auf Kreditbasis.