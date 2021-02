Das Derby als Initialzündung für kriselnden FCK?

Kaiserslautern.Seine letzte Begegnung mit dem SV Waldhof dürfte Marco Antwerpen, dem neuen Trainer des abstiegsgefährdeten Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern, noch in bester Erinnerung sein. Nach dem 3:2-Sieg von Eintracht Braunschweig am vorletzten Spieltag der vergangenen Saison stand der Aufstieg des BTSV in die 2. Liga endgültig fest. Auch die Szenen nach dem Abpfiff hat Antwerpen sicherlich

...