Die Last des vergangenen Ruhms

Kaiserslautern. Am Samstag war es ein bisschen so wie früher. 27 343 Zuschauer strömten auf den Betzenberg, um den 1. FC Kaiserslautern zu sehen. Noch dazu in einem Südwestderby gegen einen namhaften Gegner, den Karlsruher SC. Das klang ein bisschen nach großem Fußball. Doch tatsächlich standen sich die zwei Traditionsvereine in der 3. Liga gegenüber. Beide Mannschaften waren als

...