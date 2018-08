Ein Karlsruher im FCK-Tor

Kaiserslautern/Karlsruhe.Die Pfade, bis ein Jugendfußballer Profi wird, sind oft verschlungen. Bei Jan Ole Sievers war dieser Weg besonders kompliziert. Der Torhüter wurde in Karlsruhe geboren. Logisch, dass er mit seinem enormen Talent beim KSC landete. Aber: Dass er mit 16 Jahren zu einem englischen Profiteam wechselte, dort viel lernte, absolut zufrieden war, aber dennoch zwei Jahre danach beim 1. FC Kaiserslautern landete – ungewöhnlich. Am Samstag (14 Uhr) steht Sievers im reizvollen Südwestderby in der 3. Liga gegen den KSC für den FCK zwischen den Pfosten.

Doch der Reihe nach. Sein Trainer im Wildpark war Tim Walter, inzwischen Chefcoach beim Zweitligisten Holstein Kiel. Der beschreibt den mittlerweile 23-Jährigen als „einen zurückhaltenden, aber ehrgeizigen Jungen, gut erzogen. Auf dem Platz hatte er immer eine hundertprozentige Einstellung“. Mit 16 Jahren packte Sievers das Fernweh, es zog ihn auf die Insel. Er wollte besser werden, wollte etwas Neues kennenlernen, wollte ins Mutterland des Fußballs – nach England zu den Bolton Wanderers.

Sievers flog zum Probetraining, überzeugte mit seinen Flugkünsten und seiner ruhigen Art – und unterschrieb im August 2011 einen Vertrag bis 2013. Danach bezog er flugs ein winziges Acht-Quadratmeter-Zimmer bei Gasteltern in einem schmalen Backstein-Reihenhaus. England pur. Harte Arbeit in einem tristen Umfeld war angesagt.

Das Ziel bleibt der Aufstieg

Obwohl er hin und wieder sogar bei den Profis mittrainieren durfte, wechselte er nach zwei Jahren England zurück in die Heimat. Der KSC hatte Interesse, wollte ihn verpflichten, doch Sievers entschied sich für den FCK. „Das Paket aus Lautern hat besser gepasst“, sagt er vor dem Duell gegen seinen Ausbildungsverein: „Das SpieI gegen den KSC ist natürlich etwas Besonderes. Gegen den alten Verein in einem Derby – das ist richtig geil“, so der 1,89 Meter große Keeper. Aus der aktuellen Karlsruher Mannschaft kennt er niemanden mehr. Zwar schafften etliche Ex-Kollegen aus der KSC-Jugend den Sprung ins Profigeschäft, doch keiner spielt noch im Wildpark. Ex-Kollegen waren Kevin Akpoguma, der in Hoffenheim verteidigt, oder der frühere Waldhöfer Philipp Förster, der nun für Sandhausen die Fußballschuhe schnürt. Das Drittliga-Duell auf dem Betzenberg bringt auch Sievers’ Vater Kai in Gewissenskonflikte: Er drückt am Samstag den Roten Teufeln die Daumen, obwohl er eigentlich KSC-Anhänger ist.

Dem Derby, das nach dem Fehlstart beider Clubs in diese Drittliga-Saison auch sportlich von erheblicher Bedeutung ist, blickt der Lauterer Tormann zuversichtlich entgegen: „Ich gehe davon aus, dass wir gegen den KSC gewinnen. Die haben viele Abgänge, müssen sich auch noch finden.“ Den durchwachsenen FCK-Saisonverlauf analysiert er so: „Der Start war gut, aber dass wir dann in der englischen Woche so einbrechen, das war schlimm. Und die zwei späten Freistoßtore gegen Preußen Münster – die waren bitter.“ Das Ziel sei jedoch klar: „Aufstieg. Das will doch jeder Verein, der aus der 2. Liga runter muss“, sagt er.

