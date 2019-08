Es geht um mehr als nur Prestige

Kaiserslautern.Sascha Hildmann erinnert sich noch an die 80er Jahre. Damals fuhr der gebürtige Kaiserslauterer mit dem Zug nach Ludwigshafen ins Südweststadion und schaute sich dort Bundesligaspiele des SV Waldhof an. Es war eine Zeit, in der die Mannheimer ihren Platz im deutschen Fußball-Oberhaus halbwegs sicher hatten – und in der der stolze 1. FC Kaiserslautern noch als unabsteigbar galt. Mittlerweile

...