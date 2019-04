„Es geht zunächst einmal darum, dass der FCK überlebt“

Kaiserslautern.Martin Bader durchlebt mit dem 1. FC Kaiserslautern eine schwierige Zeit. Der Sport-Geschäftsführer weiß noch nicht, ob der Fußball-Drittligist vom DFB die Lizenz für die neue Saison erhält.

Herr Bader, mit welchen Gefühlen gehen Sie in die nächsten Wochen?

Martin Bader: Ich bin optimistisch, weil wir das operative Geschäft für die nächste Saison dank der Zusagen institutioneller Anleger (z. B. Banken/Anm. d. Redaktion) finanziert bekommen. Das ist eine wichtige Nachricht, weil sie Vertrauen schafft. Aber wir müssen zusehen, dass wir die Anleihe aus dem Jahr 2013 über 6,7 Millionen Euro in diesem Sommer bezahlt bekommen. Mit der neuen Anleihe und dem Crowdlending (Kredite im Internet/Anm. d. Redaktion) haben wir zwei Projekte ins Leben gerufen, die aus unserer Sicht wichtige Bausteine für die Lösung dieses Problems sind. Hier kann uns jeder einzelne Fan unterstützen.

Die Finanzen sind die eine Seite, die andere der Sport: Wie sieht da die Vision aus?

Bader: Wir haben bewusst im vergangenen Sommer ein Team konzipiert, das idealerweise um den Aufstieg mitspielt, vor allem aber längerfristig zusammenbleiben kann. Deswegen haben wir auf junge Spieler gesetzt. Und diesen Weg wollen wir weitergehen. Das geht aber nur, wenn wir weiterhin ein hohes Niveau in unserem Nachwuchsleistungszentrum haben. Außerdem ist es unser Ziel, die vorhandene Qualität im Kader zu halten und neue hinzuzuführen.

Ein Nachwuchsleistungszentrum ist für einen Drittligisten aber ganz schön teuer.

Bader: Aber wir wollen uns dieses Nachwuchsleistungszentrum leisten, weil es die Keimzelle unseres Vereins ist. Etwas Vergleichbares gibt es in der Dritten Liga nicht und wir wollen einen anderen Weg gehen als Eintracht Braunschweig oder der Karlsruher SC, die ihre zweiten Mannschaften abgemeldet haben. Wir setzen auf unsere eigene Jugend, auch wenn das ambitioniert klingt. Aber klar ist auch: Wir brauchen die wirtschaftlichen Möglichkeiten, wenn wir weiterhin in den Nachwuchs investieren, keine Spieler abgeben und gute Neue holen wollen.

Wie realistisch ist dieses Szenario?

Bader: Wenn unsere Maßnahmen greifen, ist all das auch möglich, was wir uns vorgenommen haben. Je nachdem, was beim Crowdlending und der neuen Anleihe zusammenkommt, besteht vielleicht sogar die Möglichkeit, Rücklagen zu bilden. Aber so weit denken wir noch nicht: Wichtig ist erst einmal, handlungsfähig zu bleiben, was in der Dritten Liga schwer genug ist.

Verspüren Sie angesichts der Zusagen von institutionellen Anlegern für die Kaderfinanzierung trotz der offenen Drittliga-Lizenz so etwas wie Planungssicherheit?

Bader: Durchaus, weil wir – wie gesagt – viele Spieler mit langfristigen Verträgen ausgestattet haben. Wir müssen mit denen also nicht verhandeln und auch keine Transfererlöse erzielen. Außerdem haben wir beim DFB für das Lizenzierungsverfahren nur die bestehenden Verträge und somit einen sehr niedrigen Etat eingereicht, den wir aber je nach Lage erhöhen können. Aber so viel wollen wir auch gar nicht auf dem Transfermarkt machen. Wir sind nämlich der Meinung, dass in der Mannschaft mehr steckt, als in dieser Saison abgerufen wurde.

Gehen wir mal davon aus, dass der FCK die Lizenz erhält: Ist der Aufstieg dann ein Muss?

Bader: Aus wirtschaftlichen Gründen ist der Aufstieg immer Pflicht. In der Dritten Liga kann der FCK mit den Rahmenbedingungen und auf dem Niveau, das er aktuell hat und sich weiterhin vorstellt, nicht überleben. Entweder man steigt auf oder reduziert das Niveau irgendwann signifikant.

Was meinen Sie damit?

Bader: Dann wird der Etat der ersten Mannschaft signifikant sinken. Zudem werden wir auf Transfererlöse angewiesen sein. Und wir müssen vielleicht das Nachwuchsleistungszentrum aufgeben, noch weitere Jobs auf der Geschäftsstelle streichen und Blöcke im Stadion schließen, um Sicherheitspersonal zu sparen. Es gibt viele Parameter, die wir uns leisten möchten, die wir uns aber vielleicht irgendwann nicht mehr leisten können, wenn wir zu lange in dieser Liga bleiben. Im Prinzip sagt das aber jeder Drittligist, gerade auch weil die Fernsehgelder im Vergleich zur Zweiten Liga wirklich eklatant kleiner sind.

Was sind die nächsten Schritte?

Bader: Es geht jetzt zunächst einmal darum, dass der FCK überlebt. Dafür tun wir alles. Und dann geht es darum, Investoren für den Club zu begeistern, um an Eigenkapital zu kommen. Denn klar ist auch: Nur mit einem Investor ist es möglich, dass dieser Verein langfristig Fußball auf dem Betzenberg spielen kann.

Warum hat der FCK nach der Ausgliederung noch keinen?

Bader: Wie viele Vereine haben denn überhaupt einen Investor? Das ist richtig schwierig, weil es in Deutschland die 50+1-Regel gibt. Ich finde es gut, dass das so ist und dass das auch so bleibt, weil es die richtige Praxis ist. Aber grundsätzlich führt das dazu, dass deutsche Vereine nicht so interessant für Geldgeber sind wie englische. Deutschland ist für Investoren ein schwieriges Feld. Diese Hürde hat sich der Fußball hier selbst auferlegt, aber das ist gut so.

Trotzdem gibt es Vereine mit Investoren.

Bader: Wir haben auch schon mit potenziellen regionalen Kandidaten gesprochen, es gibt sogar Absichtserklärungen. Aber die sind alle mit der Maßgabe verbunden, dass wir erst einmal unsere Hausaufgaben als Club erledigen.

Was heißt das konkret?

Bader: Wir müssen die Braut FCK hübsch machen, damit auch ein Investor zur Hochzeit kommt. Denn wenn hier einer Geld reinsteckt, macht er das ja nicht einfach so. Ein Investor ist weder ein Mäzen noch ein Liebhaber, sondern will, dass seine Anteile werthaltiger werden. Das bedeutet für uns: Wir müssen eine Vision bieten, die mit der Lizenz beginnt. Und dann müssen wir aufzeigen, was wir vorhaben, dass wir eine junge und entwicklungsfähige Mannschaft haben, die sportlich erfolgreich sein kann.

Wie hoch schätzen Sie noch die Insolvenzgefahr beim FCK ein?

Bader: Wenn wir keine Lizenz bekommen, wird es schwierig. Deswegen geht es jetzt im ersten Schritt darum, die Lizenz zu erhalten. Wir haben vom Wirtschaftsprüfer eine Erklärung, dass unsere Zahlen plausibel sind. Aber jetzt müssen wir abwarten, was der DFB sagt.

Noch einmal gefragt: Wie hoch ist die Insolvenzgefahr?

Bader: Ich will es mal so sagen: Wenn uns eine Bank bewertet, weil sie uns Geld gibt, berechnet diese Bank auch das Ausfallrisiko. Und das liegt momentan bei uns bei weniger als fünf Prozent. Es gibt also ein Risiko, aber auch nur ein sehr kleines. Ich bin mir deshalb sicher: Wenn wir das mit der Rückzahlung der Betze-Anleihe hinbekommen, wird uns auch der DFB die Lizenz erteilen.

Martin Bader beantwortete die Fragen von Marc Stevermüer im persönlichen Gespräch und bekam das Interview vor der Veröffentlichung vorgelegt.

