„Fall Ehrmann“ geht am Freitag weiter

Kaiserslautern.Nach monatelanger Verzögerung kommt es im Streit zwischen dem Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern und Ex-Torwarttrainer Gerry Ehrmann am Freitag (12.30 Uhr) zum Gütetermin vor dem Arbeitsgericht. Wegen der Coronavirus-Pandemie ist die Verhandlung, die ursprünglich schon am 12. Mai stattfinden sollte, nicht öffentlich. Dies teilte das Gericht in Kaiserslautern am Montag mit.

Die Pfälzer hatten den am Saisonende ausgelaufenen Arbeitsvertrag mit dem 61-Jährigen am 6. März fristlos gekündigt, nachdem Ehrmann wegen angeblich nicht zu tolerierender Vorkommnisse bereits am 23. Februar freigestellt worden war. Ehrmann geht davon aus, dass für seinen Vertrag nach 24 Jahren im Verein keine Befristung mehr gelte und der FCK ihn weiter beschäftigen müsse.

Das Urteil könnte weitreichende Folgen haben. Sollte Ehrmann Recht bekommen, könnten auch Betreuer anderer Vereine die Entfristung ihrer Verträge einfordern. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.08.2020