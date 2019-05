FCK droht Pokal-Flaute

Kaiserslautern.Im Finale des Verbandspokals hofft Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern auf ein versöhnliches Ende einer enttäuschenden Saison. Ein Sieg gegen Regionalliga-Absteiger Wormatia Worms am Samstag (16.15 Uhr) in Pirmasens würde die Pfälzer in die erste Runde des DFB-Pokals bringen und dem Verein somit zusätzliche Einnahmen garantieren. „Das Ziel ist der Pokalsieg. Aber Worms hat nichts zu verlieren. Wir müssen die Sache mit Bedacht angehen“, sagte FCK-Trainer Sascha Hildmann.

Bei einer Niederlage würden die Roten Teufel erstmals seit der Bundesliga-Gründung 1963 nicht im DFB-Pokal vertreten sein. „Sicherlich ist das eine Drucksituation“, räumte Hildmann ein. „Wir müssen aber positiv bleiben und uns auf unsere Stärken konzentrieren.“

Neben André Hainault (Muskelfaserriss) und Mads Albaek (Adduktorenprobleme) fehlen auch die Langzeitverletzten Lukas Spalvis (Reha nach Knorpelschaden) und Dylan Esmel (Kreuzbandriss) bei der letzten Pflichtaufgabe der Saison, die mit dem Freundschaftsspiel gegen Meister Bayern München am kommenden Montag (18.30 Uhr) abgeschlossen wird. dpa

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.05.2019