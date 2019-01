FCK: Hilft Ponomarew?

Kaiserslautern.Der finanziell angeschlagene 1. FC Kaiserslautern lässt im Kampf um die Lizenz für die Dritte Liga nichts unversucht. Medienberichten zufolge hat der Fußball-Traditionsverein, dem mindestens zwölf Millionen Euro fehlen sollen, Kontakt zu Michail Ponomarew aufgenommen.

Der russische Geschäftsmann ist in der deutschen Sportszene kein unbeschriebenes Blatt. Ponomarew ist Präsident und Investor des Lauterer Drittliga-Rivalen KFC Uerdingen, der sich in der Aufstiegsrelegation gegen den Südwest-Regionalligisten SV Waldhof durchgesetzt hatte. Außerdem fungiert er als Gesellschafter des DEL-Clubs Krefeld Pinguine. Er soll bereit sein, bis zu 30 Millionen Euro in den FCK zu investieren.

Ponomarew selbst dementierte entsprechende Gerüchte und bestritt auch, bereits eine Absichtserklärung unterzeichnet zu haben. „Da ist nichts dran. Das sind nur Gerüchte“, sagte der Unternehmer am Donnerstag der „Rheinischen Post“ in Düsseldorf. „Ich kann und werde es nicht kommentieren. Das ist Thema des Aufsichtsrates“, erklärte Lauterns Geschäftsführer Martin Bader auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur. red

