FCK mit viel Respekt nach Frankfurt

Kaiserslautern.Zwei Siege in der Fußball-Bundesliga in Folge gaben Selbstvertrauen, doch im DFB-Pokal morgen um 20.30 Uhr am Main hat der 1. FC Kaiserslautern einen Riesenrespekt vor dem Zweitligisten und alten Bundesliga-Rivalen Eintracht Frankfurt: "Das wird eine ganz enge Kiste. Hier treffen zwei gute Mannschaften auf Augenhöhe aufeinander", prophezeit FCK-Trainer Marco Kurz.

Kurz lässt sich den

...