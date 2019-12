FCK schöpft Hoffnung

Kaiserslautern.Der Betzenberg bebte wie lange nicht mehr, als Florian Pick den 1. FC Kaiserslautern am Samstag kurz vor Schluss zum vierten Sieg in Serie schoss. Die Pfälzer sind aktuell die Mannschaft der Stunde in der 3. Fußball-Liga. Den Höhenflug vermochte auch der Tabellenzweite Hallesche FC nicht zu stoppen. Nach dem 1:0 (0:0)-Erfolg stellt sich die Frage: Kann der viermalige deutsche Meister doch noch mal ins Aufstiegsrennen eingreifen?

„Wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Es durfte heute nur einen Sieger geben: den FCK“, resümierte ein vollkommen zufriedener Trainer Boris Schommers. Wer vor rund sechs Wochen behauptet hätte, der FCK steht zu Weihnachten möglicherweise in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen, wäre wohl für verrückt erklärt worden. Doch tatsächlich ist es dem Coach gelungen, die Mannschaft konsequent weiter zu entwickeln und den schwachen Saisonstart wettzumachen.

Manch einer im Umfeld träumt gar schon wieder vom Aufstieg. Doch dafür bedarf es ein hohes Maß an Konstanz. „Wir tun gut daran, wenn wir uns keine Gedanken machen und unseren Stiefel einfach so weiterspielen“, sagte Keeper Lennart Grill.

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.12.2019