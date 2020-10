FCK-Sportchef Notzon vor Derby gegen SV Waldhof: „Wir müssen es mehr wollen“

Mannheim/Kaiserslautern.Erst das bittere Pokal-Aus im Elfmeterschießen gegen den Zweitligisten Jahn Regensburg, danach die Heimniederlage gegen Dresden und das glatte 0:3 bei Aufsteiger Türkgücü München, nach dem Trainer Boris Schommers gehen musste. Der 1. FC Kaiserslautern erwischte alles andere als einen guten Start in die neue Saison der 3. Liga und holte mit einem Last-Minute-Tor zum 2:2 in Wehen am vergangenen

...