FCK trotzt Querelen

Kaiserslautern.Zum Auftakt in die verbleibenden Spiele der Rückrunde hat der Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern am Samstag gleich überzeugt. Nach den internen Querelen der vergangenen Wochen rund um die finanzielle Situation sorgten die Pfälzer mit dem 2:0 (1:0)-Heimerfolg über die SG Sonnenhof Großaspach für den ersten Heimsieg seit mehr als drei Monaten. „Man hat von Anfang an gesehen, wer das Spiel gewinnen will. Wir haben einen wahnsinnigen Aufwand betrieben“, sagte Trainer Sascha Hildmann nach dem Sieg.

Die Winterpause haben die Lauterer genutzt, um an einigen Stellschrauben zu drehen. Der Plan Hildmanns, in einem 3-4-3 System mehr Zug zum Tor zu entwickeln und Stoßstürmer Timmy Thiele besser einzubinden, ging auf. Mit nur drei Treffern war der 27-Jährige in der Hinrunde noch weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Am Samstag konnte er das in ihn gesetzte Vertrauen aber zurückzahlen. Thiele kämpfte, erarbeitete sich Möglichkeiten und sorgte mit dem Treffer zum 2:0 (54. Minute) für die Vorentscheidung. „Das hat gut getan. Ich habe nach meinem Tor vor Weihnachten bei 1860 gesagt, ich will genau da weitermachen“, sagte der Torschütze.In der ersten Hälfte war Jan Löhmannsröben vor 17 297 Zuschauern der Führungstreffer (38.) gelungen.

Im FCK-Tor gab der neue Stammtorhüter Lennart Grill ein überzeugendes Drittliga-Debüt. „Zum Reinkommen war das Spiel perfekt. Wir haben gewonnen und zu null gespielt“, bilanzierte Grill an seinem 20. Geburtstag. Doch wurde das Nachwuchstalent gegen die schwächste Offensive der Liga auch kaum ernsthaft geprüft. dpa

