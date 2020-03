FCK vergrault immer mehr Fans

Kaiserslautern.Minuskulisse und anhaltendes sportliches Tief: Trainer Boris Schommers hat beim 1. FC Kaiserslautern weiter eine der schwierigsten Phasen in der Geschichte des Vereins zu meistern. Zwar führte der FCK „im schlechtesten Spiel der Rückrunde“, wie es Kapitän Carlo Sickinger nannte gegen den SV Meppen, Mitte der zweiten Halbzeit mit 3:1. Dieser Vorsprung hielt aber nur bis fünf Minuten vor Schluss, am Ende hieß es 3:3 (1:1).

Die Fans zeigten sich erbost: Nach der achten sieglosen Partie in Serie hagelte es Pfiffe. Bedenklich: Gegen Meppen kamen nur noch 15 701 Zuschauer auf den Betzenberg, so wenige wie seit über 30 Jahren nicht mehr. Am nächsten Samstag kommt es in Magdeburg zum Kellerduell. dpa

