FCK verliert zum Saisonauftakt

Kaiserslautern.Zum Auftakt der 3. Fußball-Liga hat der 1. FC Kaiserslautern sein Heimspiel gegen Dynamo Dresden verloren. Die Mannschaft von Trainer Boris Schommers unterlag dem Aufstiegsfavoriten mit 0:1 (0:1). Vor 4150 Zuschauern im Fritz-Walter Stadion erzielte Kapitän Sebastian Mai das einzige Tor mit einem Kopfball-Abstauber in der 18. Minute.

Dabei mussten die Dresdener vier Tage nach dem DFB-Pokalsieg gegen den Hamburger SV eine gute Halbzeit lang mit zehn Profis spielen. Der Ex-Lauterer Paul Will sah in der 43. Minute die Gelb-Rote Karte. Sichtlich erfreut über die Rückkehr auf den Betzenberg unterstützen die FCK-Fans ihre Mannschaft lange lautstark. Das zugelassene Kontingent von knapp 5000 Tickets wurde jedoch nicht voll ausgeschöpft. Die Pfälzer kamen erst in der Schlussphase zu hochkarätigen Chancen gegen den Zweitliga-Absteiger. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 19.09.2020