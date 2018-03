FCK wittert Morgenluft

FCK-Erfolgsgarant: Osayamen Osawe (l.), hier mit Brandon Borrello. © dpa

Kaiserslautern.Nach zwei Siegen in Serie herrscht beim 1. FC Kaiserslautern Aufbruchsstimmung. Am Freitag (18.30 Uhr) bietet sich beim Heimspiel gegen den SV Sandhausen die nächste Möglichkeit, die Aufholjagd im Abstiegskampf fortzusetzen. „Es ist für uns elementar wichtig, das Selbstvertrauen mitzunehmen und gleichzeitig zu wissen, was auf uns zukommt. Sandhausen wird eine ganz zähe Angelegenheit“, sagte

...

Sie sehen 28% der insgesamt 1470 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 15.02.2018