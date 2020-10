Fritz Walter - der Held, der keiner sein wollte

In Fleiß und Betragen hatte er ein „sehr lobenswert“, in allen Fächern von Buchführung bis Wirtschaftsgeographie ein „sehr gut“. Das Entlassungszeugnis des Friedrich Fritz Walter, von der Berufsschule Kaiserslautern am 12. April 1938 ausgestellt, machte zu großen Hoffnungen Anlass. Im Juni 1939 trat er eine Lehre als Bankkaufmann an, und vielleicht wäre er einmal Sparkassendirektor geworden,

...