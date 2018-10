Frontzeck dämpft Euphorie beim FCK

Kaiserslautern.Der 1. FC Kaiserslautern hat seine Aufholjagd in der 3. Fußball-Liga fortgesetzt. Mit dem 2:0 (1:0)-Erfolg über den KFC Uerdingen setzten die Pfälzer am Samstag vor 21 179 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion ein Ausrufezeichen. Damit rückte der Zweitliga-Absteiger bis auf sechs Punkte an Spitzenreiter VfL Osnabrück heran.

Trainer Michael Frontzeck zeigt sich nach nur einer Niederlage in den vergangenen acht Spielen erfreut, warnte aber vor zu großer Euphorie. „Wir sind in den letzten Wochen auf einem sehr guten Weg, müssen aber auf der Hut sein – egal gegen wen wir spielen“, sagte der 54-Jährige. Die Tore für die Pfälzer erzeitlen Theodor Bergmann per Foulelfmeter (43. Minute) und Christoph Hemlein mit einer Volleyabnahme aus 18 Metern (56.). dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 22.10.2018