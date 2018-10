Frontzeck sieht eine gute Entwicklung

Kaiserslautern.Mit einem Erfolg gegen den KFC Uerdingen will Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern am Samstag (14 Uhr) bis auf fünf Zähler an den Tabellenzweiten heranrücken. „Wir müssen bis zum Winter möglichst viele Punkte holen, um den Anschluss nicht zu verpassen. Und damit sollten wir am Samstag anfangen“, forderte Trainer Michael Frontzeck gestern.

Dass ausgerechnet gegen den namhaften Aufstiegsaspiranten aus Uerdingen die Erfolgsserie starten soll, macht es dem FCK nicht einfacher. „Der KFC hat sich sportlich sehr gut entwickelt, die erfahrenen Spieler gut integriert und damit eine optimale Mischung geschaffen. Wir sind aber zu 100 Prozent auf uns fokussiert“, erklärte Frontzeck, der seiner Mannschaft in den letzten Wochen eine gute Entwicklung attestierte. dpa

