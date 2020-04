Geht Kaiserslautern in die Insolvenz?

Kaiserslautern.Das einstige Horrorszenario hat ein bisschen seines Schreckens verloren. Der hochverschuldete Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern denkt über eine sogenannte Planinsolvenz nach. „Nicht erst seit März, sondern seit wir im Dezember unsere Ämter im Klub angetreten haben, wussten wir um die hochbrisante wirtschaftliche Situation. Um unserer Verantwortung gegenüber dem Klub gerecht zu werden, prüfen wir selbstverständlich alle Optionen, die sich aus der Situation ergeben“, sagte Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt dem „Kicker“.

Die wirtschaftliche Situation am Betzenberg hat sich durch die Corona-Zwangspause verschärft. Medienberichten zufolge belastet den FCK mittlerweile ein Schuldenberg von 20 Millionen Euro, alleine für die Erteilung der Drittliga-Lizenz in der kommenden Saison benötigen die Pfälzer rund zwölf Millionen Euro. Die Altlasten sind eine schwere Hypothek bei den Gesprächen mit potenziellen Investoren, die dem viermaligen deutschen Meister wieder eine Perspektive für eine bessere Zukunft eröffnen sollen. Denn anstatt die Roten Teufel mit frischem Kapital in die Lage zu versetzen, wieder einen Angriff auf die 2. Liga zu starten, müssten die Geldgeber zunächst die Finanzlöcher der Vergangenheit stopfen. Diese Aussicht klingt für jeden Investor maximal unattraktiv.

Kein Punktabzug mehr?

Einen Ausweg aus dieser Misere könnte eine Planinsolvenz bieten. Am Dienstag hatte die DFL für die ersten beiden Spielklassen beschlossen, das Lizenzierungsverfahren zur Entlastung der Clubs wegen der Corona-Krise anzupassen. Darunter fällt die Maßnahme, dass bei Eröffnung eines Insolvenzverfahrens auf den üblichen Abzug von bis zu neun Punkten verzichtet wird. Es ist zu erwarten, dass der für die Drittligisten verantwortliche DFB diese Entscheidung übernehmen wird.

Hätte ein Insolvenzverfahren aufgrund des bisher üblichen Punktabzugs für den FCK sonst wahrscheinlich den Abstieg in die Regionalliga bedeutet, stellt sich die Situation nun anders da. Eine Planinsolvenz, bei der ein Erhalt des Betriebes angestrebt wird, könnte die Lauterer vor dem drohenden Aus bewahren. Geschäftsführer Voigt könnte in diesem Szenario im Amt bleiben und bekäme einen Insolvenzverwalter zur Seite gestellt.

Verträge bleiben gültig

Außerdem behielten die laufenden Spielerverträge ihre Gültigkeit. Solange ein Verein seine vertraglichen Pflichten weiter erfüllen kann, kann ein Spieler seinen Arbeitsvertrag nicht einseitig beenden. Ein Sonderkündigungsrecht hat in diesem Fall nur der Insolvenzverwalter. Damit könnten die Lauterer auch weiterhin für auf dem Transfermarkt interessante Spieler wie Torhüter Lennart Grill, der mit Bundesligist Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht wird, Ablösesummen verlangen. Nach erfolgreichem Abschluss des Verfahrens wäre der FCK so gut wie schuldenfrei.

Die Planinsolvenz würde ein weitaus dramatischeres Szenario abwenden. Sollte die Drittliga-Saison abgebrochen werden, wofür einiges spricht, stünden die angeschlagenen Pfälzer im Sommer laut „Kicker“ im Sommer ohnehin vor einer Regelinsolvenz. Die Spieler wären dann vertragslos, die Zukunft des gesamten Clubs ungewiss – ein echtes Horrorszenario.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.04.2020