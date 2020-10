Hässliche Szene auf dem Betzenberg

Im Fokus: Ingolstadts Sportlicher Leiter Michael Henke. © dpa

Kaiserslautern.Zu Beginn der Corona-Krise im Frühjahr gab sich die 3. Liga viel Mühe, öffentlich ein gespaltenes Bild abzugeben. An einem kalten Herbstabend konnte man sich nun gut daran erinnert fühlen, diesmal aber auf dem Fußballrasen: In Kaiserslautern trat Ingolstadts Sportdirektor Michael Henke seinem früheren Trainer Jeff Saibene von hinten in die Füße.

Saibene, der erst im Frühjahr in Ingolstadt freigestellt wurde, regte sich nach dem leichten Tritt auf und wollte Henke zunächst sogar hinterherrennen. „Es ist nicht der Rede wert, es war ein kleines Gerangel. Ich habe einen Tritt von ihm gespürt, aber es ist komplett harmlos“, sagte der Luxemburger. Zuvor hatte er im TV-Interview bei Magentasport angedeutet: „Sie haben es ja gesehen die Bilder, kein Kommentar.“ Die Partie endete 1:1 und wurde zudem von der schweren Verletzung des Lauterers Dominik Schad überschattet, der sich einen Schien- und Wadenbeinbruch zuzog.

„Das war mehr freundschaftlich“

Der DFB hat nach dem Eklat am Betzenberg Ermittlungen eingeleitet. Wie Hans E. Lorenz, Vorsitzender des DFB-Sportgerichts, dem „SWR“ bestätigte, seien sowohl Henke als auch FCK-Cheftrainer Jeff Saibene aufgefordert worden, eine schriftliche Stellungnahme abzugeben. Henke droht damit eine Geldstrafe oder eine Sperre.

Im „Donaukurier“ äußerte sich auch der Ingolstädter Sportchef das erste Mal zu dem Vorfall: „Das war mehr freundschaftlich. Vielleicht hat Jeff da was falsch verstanden.“ Dazu passt allerdings kaum, dass sich Henke schnell in die Kabine zurückzog, nachdem er Saibene in die Beine getreten hatte. Zudem gestand Henke in der Zeitung, dass er zuvor einen Schubser des Lauterer Trainers gespürt habe und er daraufhin mit einem leichten Tritt antworten wollte.

Der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Babak Rafati lobte als Drittliga-Experte des Portals „liga3-online.de“ die besonnene Reaktion des FCK-Trainers auf den Tritt „Vorbildlich! Er lässt einfach nur die Bilder für sich sprechen. Respekt, Herr Saibene! Sie haben Größe gezeigt und ein elementar wichtiges Zeichen über den Fußball hinaus in die Gesellschaft gesendet! Respektlosigkeit beantwortet man nicht mit Respektlosigkeit! Somit kann man dieser hässlichen Szene etwas Wunderbares abgewinnen“, schrieb Rafati in seiner Kolumne. alex/dpa

