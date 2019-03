Kaiserslautern setzt sich von unten ab

Kaiserslautern.Der 1. FC Kaiserslautern hat in der 3. Fußball-Liga einen Befreiungsschlag gelandet und sich Luft zu den Abstiegsrängen verschafft. Nach zuvor nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Partien gelang den Pfälzern gestern gegen den FC Carl Zeiss Jena ein 4:1 (1:1). „Es war sehr nervenaufreibend und spannend. Nach einem schwachen Beginn haben wir uns reingebissen, aber auch etwas Glück gehabt“, sagte FCK-Trainer Sascha Hildmann.

Vor 18 288 Zuschauern ging der Tabellenvorletzte aus Jena durch Phillip Titz in Führung (26.). Erst nach dem Rückstand fand der FCK in die Partie hinein und belohnte sich mit dem Ausgleich durch Christian Kühlwetter (33.). Nach der Pause nutzte Lautern seine Chancen besser: Mads Albaek (54./Foulelfmeter), erneut Kühlwetter (87.) und Florian Pick (88.) besorgten den klaren Erfolg. „Zum Start in die englische Woche tut uns so ein Ergebnis sehr gut. Am Mittwoch gilt es nachzulegen“, sagte Verteidiger Janek Sternberg mit Blick auf die bevorstehende Partie gegen Braunschweig. dpa

