Kampf um Lizenz überschattet Kaiserslauterns Drittliga-Finale

Kaiserslautern.Das sportliche Geschehen ist beim 1. FC Kaiserslautern derzeit fast schon Nebensache. Doch ungeachtet der internen Unruhen und wirtschaftlichen Schieflage nehmen die Pfälzer das letzte Drittligaspiel der Saison gegen den SV Meppen ernst. "Wir freuen uns trotzdem auf das Spiel und wollen uns mit Anstand verabschieden", kündigte Trainer Sascha Hildmann vor der Heimpartie am Samstag (13.30 Uhr) an.

Während die Verantwortlichen auf dem Betzenberg an der Finanzierung für die kommende Spielzeit arbeiten, muss Hildmann die Mannschaft für die sportlich bedeutungslosen 90 Minuten motivieren. "Es wäre eine schöne Sache, zum Abschluss einen Erfolg feiern zu können. Als Sportler solltest du die Motivation haben, jedes Spiel gewinnen zu wollen", sagte der 47-Jährige am Donnerstag. Zumal dies Rückenwind für das Verbandspokalfinale gegen den Regionalligisten Wormatia Worms am 25. Mai geben würde. Da geht es für die Roten Teufel um die wichtige Qualifikation für den DFB-Pokal, die dem klammen Verein zusätzliche Einnahmen garantieren würde.

Die Nebenschauplätze belasten jedoch die Arbeit des Trainerteams und der Mannschaft. "Natürlich wünschen wir uns alle, dass es ruhiger zugehen würde. Ich muss die Situation aber so annehmen", sagte Hildmann. Sein Wunsch für die nächsten Tage: "Es müssen Fakten geschaffen werden." Trotz der inzwischen seit Wochen andauernden Unruhen im Kampf um die Lizenz für die kommende Drittliga-Spielzeit glaubt Hildmann weiter an ein gutes Ende für den viermaligen deutschen Meister. "Ich gehe felsenfest davon aus, dass hier im nächsten Jahr weiter Profifußball gespielt wird", sagte er.