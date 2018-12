Kleine Fortschritte beim FCK

Kaiserslautern.Die Wende zum Guten gelang Sascha Hildmann bei seinem emotionalen Trainerdebüt auf dem Betzenberg noch nicht. Dennoch konnte der neue Coach des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern mit dem 0:0 gegen die Würzburger Kickers bei seinem Einstand am Samstag ganz gut leben. „Mit der Leistung bin ich zufrieden“, sagte Hildmann. „Wir müssen uns das Glück wieder erarbeiten. Eine Chance kann reichen, um ein Spiel zu gewinnen. Da müssen wir hinkommen.“

Bei ihrem leidenschaftlichen Auftritt vor 17 638 Zuschauern deutete die Mannschaft an, dass mehr Qualität in ihr steckt als sie in den vergangenen Wochen zeigte. Dennoch ist das anvisierte Ziel Wiederaufstieg durch das Remis in noch weitere Ferne gerückt. Als Tabellenzwölfter weisen die Pfälzer bereits 13 Punkte Rückstand zu einem direkten Aufstiegsplatz auf.

Auch wenn die Handschrift des am vergangenen Donnerstag als Nachfolger des freigestellten Michael Frontzeck verpflichteten Trainers noch nicht zu erkennen sein konnte, vermittelte die Mannschaft einen positiven Eindruck. „Er spricht viel mit uns und korrigiert viel im Training. Das gefällt mir“, lobte Routinier Florian Dick den neuen Mann an der Seitenlinie.

Gegen Würzburg wurden die Angriffe deutlich gradliniger und mit mehr Tempo ausgespielt, wodurch sich einige hochkarätige Chancen ergaben. Im Abschluss fehlten jedoch Präzision und Glück. Defensiv lief bei weitem nicht alles rund, doch weil auch die Kickers vor dem Tor nicht kaltschnäuzig agierten, blieben die Lauterer Fehler unbestraft.

Trotz aller positiver Aspekte war die Nullnummer für die Ziele auf dem Betzenberg zu wenig. Seit fünf Spielen wartet der FCK nun schon auf einen Sieg, seit drei Heimspielen auf ein eigenes Tor. In den zwei ausstehenden Partien vor der Winterpause sind Siege in Meppen und bei 1860 München Pflicht, um den kleinen Funken der Hoffnung auf die Zweitliga-Rückkehr am Glimmen zu halten. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 10.12.2018