Lauterer beim 0:3 viel zu behäbig

Kaiserslautern.Der 1. FC Kaiserslautern hat schon früh in der Saison den Anschluss an die Spitzenplätze der 3. Fußball-Liga verloren und muss den nächsten Rückschlag aufholen. Nach der deutlichen 0:3 (0:0)-Heimniederlage gegen Eintracht Braunschweig am Sonntag liegen die Pfälzer nach fünf Spieltagen bereits sieben Zähler hinter den Aufstiegsrängen zurück.

Trainer Sascha Hildmann nahm angesichts des schwachen Auftritts kein Blatt vor den Mund. „Das war zu wenig. So langsam und behäbig gewinnen wir in der 3. Liga kein Spiel“, sagte der 47-Jährige. Vor 20 949 Zuschauern hielt Lautern die Partie lange offen, vergab die wenigen Chancen jedoch fahrlässig. dpa

