Millionen für den FCK

Kaiserslautern.Ein regionales Investorenbündnis hat für elf Millionen Euro 33 Prozent der Anteile an der 1. FC Kaiserslautern GmbH & Co. KGaA erworben. Wie der von finanziellen Sorgen geplagte Fußball-Drittligist am Dienstag mitteilte, sei dies eine „wichtige und wegweisende Entscheidung am Betzenberg“. Dabei handele es sich um mit dem Traditionsclub „eng verbundene Unternehmer“, die sich „Saar-Pfalz-Invest GmbH“ zusammengeschlossen hätten.

„Wir sind uns sicher, dass unsere Investition in den FCK gut angelegtes Geld ist. Die Investorengruppe will den Club in eine erfolgreiche Zukunft führen“, erklärten die Geschäftsführer der Gruppe, Klaus Dienes und Giuseppe Nardi. „Uns allen ist bewusst, dass der sportliche Erfolg eng mit den finanziellen Möglichkeiten verknüpft ist. Hier wollen wir dem FCK nicht nur den notwendigen finanziellen Spielraum geben, sondern wenn nötig auch unsere unternehmerische Expertise einbringen.“ Markus Merk, Beiratsvorsitzender des FCK, begrüßte das Engagement der Unternehmer. „Die Regionalen Investoren sichern mit ihrer Investition von rund 11 Millionen Euro das Bestehen unseres Clubs und bilden damit das Fundament für eine positive Zukunft.“ dpa

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.10.2020