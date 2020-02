Rauswurf der Legende

Gerry Ehrmann. © dpa

Kaiserslautern.Dem 1. FC Kaiserslautern droht in der 3. Liga nicht nur ein böses Erwachen – sondern er muss in der heiklen Abstiegskampf-Situation auch ohne Torwart-Idol Gerry Ehrmann auskommen. Die Pfälzer bestätigten am Sonntag die Trennung von dem langjährigen Keeper, der zwischen 1984 und 1998 beim FCK im Tor stand. Und auch sportlich ist der angepeilte Aufstieg in weite Ferne geraten, stattdessen befinden sich die seit sechs Spielen sieglosen Lauterer nach dem torlosen Remis gegen Zwickau im Abstiegskampf. „Es bringt nichts, das weiterhin schönzureden. Wir müssen schleunigst zusehen, dass wir die Punkte einfahren“, sagte Angreifer Timmy Thiele, auch im Hinblick auf das Derby beim Erzrivalen SV Waldhof an diesem Samstag (14 Uhr/Carl-Benz-Stadion).

Die Trennung von Ehrmann ist ein weiterer Tiefpunkt. Der 61-Jährige soll sich mit Trainer Boris Schommers überworfen haben. Der Rauswurf überrascht, denn Ehrmann ist eine Legende im Verein, die Fans lieben ihn. Der Torwarttrainer bildete in der Vergangenheit hochklassige Keeper aus: Roman Weidenfeller, Tim Wiese, Tobias Sippel, Kevin Trapp oder Julian Pollersbeck gingen durch seine Schule. dpa

